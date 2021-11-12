Оля Полякова вбила наповал фігурою в міні і показала рідкісне фото з чоловіком

Оля Полякова влаштувала ефектний фотосет на березі океану, позуючи в спокусливому вбранні. Співачка разом з чоловіком і дочками відпочиває на Мальдівах і насолоджується кожною хвилиною на райських островах.
Барвистими знімками зірка поділилася у своєму Instagram.
Артистка позувала на березі на тлі хвиль в ефектній атласній міні-сукні білого кольору з квітковим принтом. Наряд на запах підкреслив тонку талію Полякової, а глибокий виріз зробив акцент на її бюсті.
Волосся співачки розвіюється на вітрі, а на обличчі зовсім немає макіяжу. Вона виглядає щасливою і розслабленою.
Втім, Оля зізналася, що їй буває складно забути про роботу.
"У мене дуже багато планів і сил на них треба багато! Так що, поки є ті пару днів, треба відпочивати! Але розслабитися до кінця не можу, весь час щось вирішую і про щось турбуюся, сама себе задовбала!" - відверто поділилася Полякова.
Зіркова мама також виклала фото своїх улюблених дочок - Маші та Аліси.
Оля Полякова показала яскраві кадри з відпочинку на Мальдівах з дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Користувачі мережі не залишилися байдужими і засипали Олю і її дочок захопленими коментарями.
А в розділі сторіс співачка розповіла, що вони переїжджають на інший острів і показала рідкісний кадр з чоловіком Вадимом, який вважає за краще залишатися далеко від камер. На знімку вони їдуть на катері і 16-річна Маша мило заснула на плечі у тата.
Оля Полякова зворушила мережу рідкісним знімком чоловіка і старшої дочки (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Раніше ми писали, що Маша Полякова зачарувала фото на березі океану - дівчина позувала в красивій сукні на тлі заходу сонця.