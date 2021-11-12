Оля Полякова вбила наповал фігурою в міні і показала рідкісне фото з чоловіком

Артистка позувала на березі на тлі хвиль в ефектній атласній міні-сукні білого кольору з квітковим принтом. Наряд на запах підкреслив тонку талію Полякової, а глибокий виріз зробив акцент на її бюсті.

Волосся співачки розвіюється на вітрі, а на обличчі зовсім немає макіяжу. Вона виглядає щасливою і розслабленою.

Втім, Оля зізналася, що їй буває складно забути про роботу.

"У мене дуже багато планів і сил на них треба багато! Так що, поки є ті пару днів, треба відпочивати! Але розслабитися до кінця не можу, весь час щось вирішую і про щось турбуюся, сама себе задовбала!" - відверто поділилася Полякова.

Зіркова мама також виклала фото своїх улюблених дочок - Маші та Аліси.

Оля Полякова показала яскраві кадри з відпочинку на Мальдівах з дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Користувачі мережі не залишилися байдужими і засипали Олю і її дочок захопленими коментарями.

Яке гарне плаття

Красуні взагалі

Дівчата красуньки

У Вас Гарні діти, але від Аліси я просто в захваті. У неї незвичайна зовнішність, і з дорослішанням вона стає екзотичною красунею

Оля красуня!

Шикарна

Красиві всі як богині! Особливо старша дочка

Класний прикид

Яка красуня, плаття взагалі захват

Прекрасна трійця

Три незвичайних красуні в райському місці

А в розділі сторіс співачка розповіла, що вони переїжджають на інший острів і показала рідкісний кадр з чоловіком Вадимом, який вважає за краще залишатися далеко від камер. На знімку вони їдуть на катері і 16-річна Маша мило заснула на плечі у тата.

Оля Полякова зворушила мережу рідкісним знімком чоловіка і старшої дочки (фото: instagram.com/polyakovamusic)