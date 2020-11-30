Оля Полякова удивила экстравагантным образом с прической-ирокезом

Оля Полякова снова изменилась до неузнаваемости, появившись с короткой стрижкой и ирокезом на публике. На такой модный эксперимент поп-королева пошла ради участия в шоу "Маска", которое скоро стартует на канале "Украина".

На новых снимках Оля – в гладком облегающем миди-платье нежно-розового цвета с капюшоном и воланами. Эффектный разрез обнажает стройную ножку звезды, а пояс подчеркивает талию.

Такое оригинальное платье дополняют массивные серьги с камнями в форме сердец. Но настоящий фурор произвела именно прическа певицы, ведь с ирокезом и короткой стрижкой Оля ранее никогда не видели. Акцент в макияже сделан на губы насыщенного сливового оттенка, а дерзкий образ дополняют черные стрелки.

На своей странице в Instagram знаменитость поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый образ.

"Кого напоминаю вам в этот раз?" – спросила звездный детектив "Маски".

Оля Полякова сменила имидж (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фоловеры сразу же оставили сотни комментариев, среди которых предложили такие варианты: Lady Gaga, Pink, Madonna, Кайли Миноуг, Гвен Стефани, ONUKA. И все сошлись на мнении, что выглядит Оля в таком образе просто роскошно.

Напомним, Оля Полякова станет одним из звездных детективов грандиозного шоу "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком. Артистка будет комментировать исполнения, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадать - кто же скрывается за масками. Уже известно, что вместе с Олей строить версии относительно того, какие знаменитости могут скрываться под невероятными костюмами, будет мегапопулярный DZIDZIO.

Ранее Полякова ради телешоу стала рыжей и изменила цвет глаз.

Напомним, недавно дочь "королевы ночи" показала, как носить трендовый пуховик этой зимой.