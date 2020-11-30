Оля Полякова здивувала екстравагантним образом із зачіскою-ірокезом

Оля Полякова знову змінилася до невпізнання, з'явившись з короткою стрижкою та ірокезом на публіці. На такий модний експеримент поп-королева пішла заради участі у шоу "Маска", яке скоро стартує на каналі "Україна".

На нових знімках Оля постала у гладкій обтислій міді-сукні ніжно-рожевого кольору з капюшоном і воланами. Ефектний розріз оголює струнку ніжку зірки, а пояс підкреслює талію.

Таку оригінальну сукню доповнюють масивні сережки з камінням у формі сердець. Але справжній фурор викликала саме зачіска співачки, адже з ірокезом і короткою стрижкою Олю раніше ніколи не бачили. Акцент у макіяжі зроблений на губи насиченого сливового відтінку, а зухвалий образ завершують чорні стрілки.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поцікавилась у підписників, як їм її новий образ.

"Кого нагадую вам цього разу?" – запитала зірковий детектив "Маски".

Оля Полякова змінила імідж (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фоловери одразу ж залишили сотні коментарів, серед яких запропонували такі варіанти: Lady Gaga, Pink, Madonna, Кайлі Міноуг, Гвен Стефані, ONUKA. Та всі зійшлися на думці, що виглядає Оля в такому образі просто розкішно.

Нагадаємо, Оля Полякова стане одним із зіркових детективів грандіозного шоу "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком. Артистка коментуватиме виконання, постановки учасників, їхні вокальні дані, а також допомагатиме глядачам вгадати - хто ж ховається за масками. Вже відомо, що разом з Олею будуватиме версії щодо того, які знаменитості можуть приховуватись під неймовірними костюмами, мегапопулярний DZIDZIO.

Раніше Полякова заради шоу стала рудою і змінила колір очей.

Нагадаємо, нещодавно дочка "королеви ночі" показала, як носити трендовий пуховик цієї зими.