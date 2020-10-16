Остапчук спел для невесты про Тарантино, а первый танец оценивала Сердючка (видео)

Владимир Остапчук во время свадьбы посвятил своей 33-летней невесте Кристине Горняк трогательную песню. Девушка в белом платье танцевала под вокал шоумена, показывая руками сердечко, в то время как 36-летний жених томным голосом призывал любить его.

Кристина Горняк (теперь уже Остапчук) разместила в своем Instagram-stories трогательные видео с торжества.

"Люби меня так сильно, как в фильмах Тарантино и не отпускай", - пел жених со сцены ресторана.

Остапчук спел для Горняк на свадьбе

Появился в сториз Горняк и самый трогательный момент любой свадьбы - первый танец молодых. Впрочем, молодожены добавили нотки юмора и веселья в этот момент. В руках они держали бокалы с шампанским, а за действом наблюдала Верка Сердючка.

Первый танец семейства Остапчуков

Свадьбу Владимир и Кристина сыграли 15 октября в одном из ресторанов элитного коттеджного городка Золоче, что под Киевом. На праздник пришло 45 гостей, которые стали свидетелями создания новой семьи.

Не обошлось и без бурного веселья и плясок. Жених сделал невесте сюрприз, пригласив выступать Верку Сердючку с ее "оторванным" шоу-балетом. Остапчук даже успел потискать маму Веры.

Ранее мы писали, что Владимир расплакался, увидев свою невесту в белом платье.