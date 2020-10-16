Остапчук заспівав для нареченої про Тарантіно, а перший танець оцінювала Сердючка (відео)

Володимир Остапчук під час весілля присвятив своїй 33-річній нареченій Христині Горняк зворушливу пісню. Дівчина в білій сукні танцювала під вокал шоумена, показуючи руками сердечко, в той час, як 36-річний наречений млосним голосом закликав любити його.

Христина Горняк (тепер вже Остапчук) розмістила в своєму Instagram-stories зворушливі відео з торжества.

"Люби меня так сильно, как в фильмах Тарантино и не отпускай", - співав наречений зі сцени ресторану.

Остапчук заспівав для Горняк на весіллі

З'явився в сторіз Горняк і найзворушливіший момент будь-якого весілля - перший танець молодих. Втім, молодята додали нотки гумору та веселощів в цей момент. В руках вони тримали келихи з шампанським, а за дійством спостерігала Вєрка Сердючка.

Перший танець сімейства Остапчуків

Весілля Володимир і Христина зіграли 15 жовтня в одному з ресторанів елітного котеджного містечка Золоче, що під Києвом. На свято прийшло 45 гостей, які стали свідками створення нової сім'ї.

Не обійшлося і без бурхливих веселощів і танців. Наречений зробив нареченій сюрприз, запросивши виступати Вєрку Сердючку з її "відірваним" шоу-балетом. Остапчук навіть встиг пообійматися з мамою Віри.

Раніше ми писали, що Володимир розплакався, побачивши свою наречену в білій сукні.