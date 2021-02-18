Остапчук всколыхнул сеть "беременным" фото жены: она поспешила сделать заявление

На фото Владимир, стоя на коленях, целует округлившийся животик своей жены Кристины, которая позирует в белом купальнке монокини. Ведущий поспешил тут же расставить все точки над і.

"Главная новость с Мальдив. Спасибо all inclusive за то, что набрали по 3 кг каждый", - сообщил он.

Владимир с женой подшутили над поклонниками (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Подписчики шоумена назвали его мастером сенсаций, а жена решила внести ясность и опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото округлившихся подтянутых ягодиц, а таже сопроводила откровенный кадр текстом.

"Ох и худая... о ужас", "одна кожа да кости" или что-то в таком духе вы пытаетесь прислать мне в Директ, глядя на мои фото в купальнике. Но только этот "комплекс" я прошла еще в 14 лет… Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Иногда, да, например, из-за COVID-19, я теряю пару кг, или может даже из-за каких-то переживаний и на мне это сильно видно, но в целом это абсолютно не меняет ощущения моего тела и принятия его", – написала Кристина.

"Я выбираю быть стройной, нежели упитанной, угодившей вашим "комплексам". Никого не призываю быть такой же, но и "стандарты" навешивать не стоит! И как видите, мужу меня схватить есть за что!" - заверила жена Остапчука.