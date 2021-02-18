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Остапчук сколихнув мережу "вагітним" фото дружини: вона поспішила зробити заяву

Автор: Lite

Володимир Остапчук та його дружина Христина відмінно відпочили на Мальдівах і вже повернулися в засніжений Київ. Правда, на прощання з райським місцем ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" вирішила трохи пожартувати над своїми підписниками і влаштував для них справжню провокацію, опублікувавши зворушливе фото з "вагітною дружиною".

Відповідний кадр, що полоскотав нерви користувачів мережі, з'явився на сторінці шоумена в Instagram.

На фото Володимир, стоячи на колінах, цілує кругленький животик своєї дружини Христини, яка позує в білому купальнку монокіні. Ведучий поспішив відразу розставити всі крапки над і.

"Головна новина з Мальдів. Спасибі all inclusive за те, що набрали по 3 кг кожний", - повідомив він.

Володимир з дружиною пожартували над шанувальниками (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Підписники шоумена назвали його майстром сенсацій, а дружина вирішила внести ясність і опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантне фото округлих підтягнутих сідниць, а також супроводила відвертий кадр текстом.

"Ох і худа... просто жах", "одна шкіра та кістки" або щось в такому дусі ви намагаєтеся надіслати мені в Дірект, дивлячись на мої фото в купальнику. Але тільки цей "комплекс" я пройшла ще в 14 років... Зараз я кайфую від своїх форм. Кайфую від того, що можу їсти все, що хочу. Іноді, так, наприклад, через COVID-19, я втрачаю пару кг, або може навіть через якісь переживань і на мені це сильно видно, але в цілому це абсолютно не змінює відчуття мого тіла і прийняття його", – написала Крістіна.

"Я вибираю бути стрункою, ніж повною, догоджаючи вашим "комплексам". Нікого не закликаю бути такою ж, але і "стандарти" навішувати не варто! І як бачите, чоловікові мене схопити є за що!" - запевнила дружина Остапчука.

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук здивував фото в сукні з білявою косою.

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Новини України Володимир Остапчук
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