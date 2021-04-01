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Отличный результат: Кендалл Дженнер впечатлила безупречной фигурой после тренировки

Автор: Lite

Кендалл Дженнер впечатлила новым фото, сделанным сразу после тренировки. Супермодель выбрала в этот раз новый оттенок спортивной формы, который подчеркнул каждый сантиметр безупречной фигуры девушки.

Новый снимок она добавила в своем блоге сети Instagram.

Кендалл Дженнер славится своим безупречным телом: длинные стройные ноги, тонкая талия и при этом аппетитные формы. Но ее фигура - не просто подарок природы, а и регулярный труд в спортзале. Последние несколько постом именно ему посвятила девушка в своем блоге.

Кендалл Дженнер в новом спортивном образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

Одна из младших сестер семейства Кардашьян-Дженнер выставила в сториз фото, сделанное после тренировки. Она позирует в бледно-зеленом топе и легинсах, которые дополнила такого же цвета резинкой. Выглядит Кендалл просто сногсшибательно!

К слову, не так давно по сети гуляло видео, которое стало доказательством: Кендалл любит, как и все сестры, слегка приукрасить и без того идеальную внешность. На несколько секунд в видео, которое она запостила в блоге, слетел стройнящий фильтр для тела. В результате чего талия слегка расширилась.

Ранее мы писали о другом соблазнительном образе для тренировок, который показывала звезда.

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