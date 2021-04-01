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Відмінний результат: Кендалл Дженнер вразила бездоганною фігурою після тренування

Автор: Lite

Кендалл Дженнер вразила новим фото, зроблених відразу після тренування. Супермодель вибрала цього разу новий відтінок спортивної форми, який підкреслив кожен сантиметр бездоганної фігури дівчини.

Новий знімок вона додала у своєму блозі мережі Instagram.

Кендалл Дженнер славиться своїм бездоганним тілом: довгі стрункі ноги, тонка талія і при цьому апетитні форми. Але її фігура - не просто подарунок природи, а і регулярна праця в спортзалі. Останні кілька постом саме їй присвятила дівчина у своєму блозі.

Кендалл Дженнер у новому спортивному луці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Одна з молодших сестер сімейства Кардашьян-Дженнер виставила в сторіз фото, зроблене після тренування. Вона позує в блідо-зеленому топі і легинсах, які доповнила такого ж кольору заколкою для волосся. Виглядає Кендалл просто приголомшливо!

До речі, не так давно в мережі гуляло відео, яке стало доказом: Кендалл любить, як і всі сестри, злегка прикрасити і без того ідеальну зовнішність. На кілька секунд у відео, яке вона запостила в блозі, злетів фільтр, що надавав тілу "лялькову" стрункість. В результаті чого талія трохи розширилася.

Раніше ми писали про інший спокусливій образі для тренувань, який показувала зірка.

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