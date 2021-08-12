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Пикник на обочине: Леся Никитюк в бикини показала свой завтрак на Мадейре

Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра, где уже успела похвастаться жаркими кадрами в откровенном бикини. Как в шутку отметила звезда, она отправилась туда в надежде встретить знаменитого футболиста Криштиану Роналду, который родом с Мадейры. Ну а пока она гуляет по живописным улочкам и наслаждается местной едой.

В своем Instagram Леди Ле показала яркие фото завтрака, который она устроила в несколько необычном месте.

На снимках видно, что ведущая постелила полотенце и разложила фрукты на тарелочках прямо на обочине дороги, что проходит вдоль океана. Свой импровизированный пикник она дополнила букетом цветов, также на "столе" стоит бутылка и два бокала.

При этом сама Никитюк позировала в черном бикини и широкополой соломенной шляпе.

"Всяке було на Мадейрі…. Но чтоб девушка на обочине, жрала манго руками голыми. Такого местные старожилы не припомнят", - с присущим ей юмором подписала фото Леся.

Леся Никитюк в купальнике устроила пикник на обочине дороги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры пришли в восторг от идеи Никитюк, а также принялись восхищаться ее фигурой и купальником.

  • Португальские бюджетники…
  • Наша прекрасная Леся! Любим Вас
  • Какое классное всё же у Леси чувство юмора
  • Красивая поляна
  • О Божечки!! Что ж так слепит красотой то такой
  • Классная Леся! Классная шляпка!
  • Пикник по-украински!
  • Красивый купальник!
  • Шикарно выглядите!
  • Купальник огонь
  • Вот это я понимаю, креативному и позитивному человеку никогда и ничего не помешает кайфануть по полной и даже на обочине
  • А купальники кожен раз все бомбичнее!
  • Яка модна мадам получилась
  • Купальник и фигура супер!

Также звезда показала и другие красочные кадры - она погуляла по живописному городу Фуншал и полакомилась морепродуктами в ресторане. Для променада Леся выбрала стильный и удобный наряд розового цвета - шорты и кроп-топ, а сверху укороченный жакет.

Леся Никитюк очаровала яркими кадрами с отдыха в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Лучшие моменты дня", - написала ведущая.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк в супер откровенном бикини засветила грудь во время отдыха в Португалии.

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Леся Никитюк