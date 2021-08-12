Пікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на Мадейрі

Українська телеведуча Леся Нікітюк відпочиває на португальському острові Мадейра, де вже встигла похвалитися спекотними кадрами у відвертому бікіні. Як жартома зазначила зірка, вона вирушила туди у надії зустріти знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, який родом з Мадейри. Ну а поки вона гуляє по мальовничих вуличках і насолоджується місцевою їжею.
У своєму Instagram Леді Ле показала яскраві фото сніданку, який вона влаштувала в дещо незвичайному місці.
На знімках видно, що ведуча постелила рушник і розклала фрукти на тарілочках прямо на узбіччі дороги, що проходить уздовж океану. Свій імпровізований пікнік вона доповнила букетом квітів, також на "столі" стоїть пляшка і два келихи.
При цьому сама Нікітюк позувала в чорному бікіні і крислатому солом'яному капелюсі.
"Всяке було на Мадейрі.... Але щоб дівчина на узбіччі, жерла манго руками голими. Такого місцеві старожили не пригадають", - з притаманним їй гумором підписала фото Леся.
Леся Нікітюк у купальнику влаштувала пікнік на узбіччі дороги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери прийшли в захват від ідеї Нікітюк, а також почали захоплюватися її фігурою і купальником.
Також зірка показала і інші барвисті кадри - вона погуляла по мальовничому місту Фуншал і поласувала морепродуктами в ресторані. Для променаду Леся вибрала стильний і зручний наряд рожевого кольору - шорти і кроп-топ, а зверху укорочений жакет.
Леся Нікітюк зачарувала яскравими кадрами з відпочинку в Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Кращі моменти дня", - написала ведуча.
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк у супер відвертому бікіні засвітила груди під час відпочинку в Португалії.