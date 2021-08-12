Пікнік на узбіччі: Леся Нікітюк у бікіні показала свій сніданок на Мадейрі

На знімках видно, що ведуча постелила рушник і розклала фрукти на тарілочках прямо на узбіччі дороги, що проходить уздовж океану. Свій імпровізований пікнік вона доповнила букетом квітів, також на "столі" стоїть пляшка і два келихи.

При цьому сама Нікітюк позувала в чорному бікіні і крислатому солом'яному капелюсі.

"Всяке було на Мадейрі.... Але щоб дівчина на узбіччі, жерла манго руками голими. Такого місцеві старожили не пригадають", - з притаманним їй гумором підписала фото Леся.

Леся Нікітюк у купальнику влаштувала пікнік на узбіччі дороги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери прийшли в захват від ідеї Нікітюк, а також почали захоплюватися її фігурою і купальником.

Португальські бюджетники…

Наша прекрасна Леся! Любимо Вас

Яке класне все ж у Лесі почуття гумору

Красива галявина

О Божечки!! Що ж так сліпить красою то такою

Класна Леся! Класний капелюшок!

Пікнік по-українськи!

Гарний купальник!

Шикарно виглядаєте!

Купальник вогонь

Ось це я розумію, креативній і позитивній людині ніколи і нічого не завадить кайфануть по повній і навіть на узбіччі

А купальники кожен раз все бомбічніше!

Яка модна мадам вийшла

Купальник і фігура супер!

Також зірка показала і інші барвисті кадри - вона погуляла по мальовничому місту Фуншал і поласувала морепродуктами в ресторані. Для променаду Леся вибрала стильний і зручний наряд рожевого кольору - шорти і кроп-топ, а зверху укорочений жакет.

Леся Нікітюк зачарувала яскравими кадрами з відпочинку в Португалії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Кращі моменти дня", - написала ведуча.