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Пляжная романтика: Белла Хадид показала фото с отдыха со своим бойфрендом

Автор: RBC.UA

Белла Хадид недавно нашла себе нового бойфренда. Этим счастливым событием она поделилась во время Каннского кинофестиваля. И хотя девушка нечасто делится совместными снимками, все же порой не может удержаться от романтических кадров.

В этот раз супермодель запостила целую галерею фото, сделанных во время отдыха.

Девушка показала несколько летних образов, которые демонстрировала во время своих каникул. А также снимки в бикини разных оттенков. Супермодель постаралась подобрать разнообразные стили и фасоны. Тем более что все они одинаково хорошо смотрятся на ее безупречной фигуре.

В самом конце она продемонстрировала и то самое романтичное фото - Белла и ее парень делают селфи. Девушка прижалась щекой к щеке бойфренда, лицо которого в этот раз скрыто тенью. Напомним, младшая из сестер Хадид чаще всего показывает его только частично. По всей видимости, она относится к типу девушек, которые уверены: счастье любит тишину.

Белла Хадид с бойфрендом (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, старшая сестра Беллы - Джиджи Хадид - после рождения своей дочери стала также намного более скрытной. Молодая мама призналась, что теперь семья для нее вышла на первый план. А карьера интересует намного меньше, ведь все главные обложки и шоу она получила.

Ранее Белла Хадид показала три платья, которые будут актуальны в гардеробе каждой модницы.

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