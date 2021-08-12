Пляжная романтика: Белла Хадид показала фото с отдыха со своим бойфрендом

Девушка показала несколько летних образов, которые демонстрировала во время своих каникул. А также снимки в бикини разных оттенков. Супермодель постаралась подобрать разнообразные стили и фасоны. Тем более что все они одинаково хорошо смотрятся на ее безупречной фигуре.

В самом конце она продемонстрировала и то самое романтичное фото - Белла и ее парень делают селфи. Девушка прижалась щекой к щеке бойфренда, лицо которого в этот раз скрыто тенью. Напомним, младшая из сестер Хадид чаще всего показывает его только частично. По всей видимости, она относится к типу девушек, которые уверены: счастье любит тишину.

Белла Хадид с бойфрендом (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, старшая сестра Беллы - Джиджи Хадид - после рождения своей дочери стала также намного более скрытной. Молодая мама призналась, что теперь семья для нее вышла на первый план. А карьера интересует намного меньше, ведь все главные обложки и шоу она получила.