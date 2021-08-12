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Пляжна романтика: Белла Хадід показала фото з відпочинку зі своїм бойфрендом

Автор: RBC.UA

Белла Хадід нещодавно знайшла собі нового бойфренда. Цією щасливою подією вона поділилася під час Каннського кінофестивалю. І хоча дівчина нечасто ділиться спільними знімками, все ж часом не може втриматися від романтичних кадрів.

Цього разу супермодель запостила цілу галерею фото, зроблених під час відпочинку.

Дівчина показала кілька літніх образів, які демонструвала під час своїх канікул. А також знімки в бікіні різних відтінків. Супермодель постаралася підібрати різноманітні стилі і фасони. Тим більше що всі вони однаково добре виглядають на її бездоганній фігурі.

В самому кінці вона продемонструвала і те саме романтичне фото - Белла і її хлопець роблять селфі. Дівчина притулилася щокою до щоки бойфренда, обличчя якого цього разу приховано тінню. Нагадаємо, молодша з сестер Хадід найчастіше показує його тільки частково. Як видно, вона належить до типу дівчат, які впевнені: щастя любить тишу.

Белла Хадід з хлопцем (фото: instagram.com/bellahadid)

До слова, старша сестра Белли - Джіджі Хадід - після народження своєї дочки стала також набагато більш потайною. Молода мама зізналася, що тепер сім'я для неї вийшла на перший план. А кар'єра цікавить набагато менше, адже всі головні обкладинки і шоу вона отримала.

Раніше Белла Хадід показала три сукні, які будуть актуальні в гардеробі кожної модниці.

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