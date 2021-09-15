По-прежнему красотка: 63-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье с хищным принтом взорвала сеть

Шэрон Стоун в который раз доказала, что ее классическая красота с годами практически не меняется, а становится только более выраженной. Так, звезда посетила премьеру фильма "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн в главной роли, куда отправилась в стильном и соблазнительном наряде.

Шэрон Стоун выбрала для мероприятия облегающее кожаное платье из кожи от Dolce & Gabbana. С хищным принтом в черно-желтой цветовой гамме, оно отлично сочеталось с типажом самой звезды "Основного инстинкта". Дополнили образ черное пальто, накинутое на плечи, а также классические туфли-лодочки. Из аксессуаров актриса выбрала тонкую золотую цепочку и массивные серьги с камнями в виде крестов, которые стали знаковым украшением у известного бренда.

Шэрон Стоун на вечеринке (фото: instagram.com/bobbyland)

В сети образ Шэрон оценили на высший балл. Актрису называют "вечно молодой" и "иконой красоты". Что ж, сложно не согласиться!