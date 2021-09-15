Як і раніше красуня: 63-річна Шерон Стоун в облягаючому платті з хижим принтом підірвала мережу

Шерон Стоун вкотре довела, що її класична краса з роками практично не змінюється, а стає тільки більш вираженою. Так, зірка відвідала прем'єру фільму "Очима Теммі Фей" з Джесікою Честейн в головній ролі, куди вирушила в стильному і спокусливому вбранні.

Шерон Стоун вибрала для заходу облягаючу шкіряну сукню зі шкіри від Dolce & Gabbana. З хижим принтом в чорно-жовтій кольоровій гамі, вона відмінно поєднувалася з типажем самої зірки "Основного інстинкту". Доповнили образ чорне пальто, накинуте на плечі, а також класичні туфлі-човники. З аксесуарів актриса вибрала тонкий золотий ланцюжок і масивні сережки з камінням у вигляді хрестів, які стали знаковою прикрасою у відомого бренду.

Шерон Стоун на вечірці (фото: instagram.com/bobbyland)

У мережі образ Шерон оцінили на вищий бал. Актрису називають "вічно молодою" і "іконою краси". Що ж, складно не погодитися!