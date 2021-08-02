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Пока муж не видит: Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских

Автор: Марина Настевич

Украинские звезды Оля Полякова и Макс Барских слились в жарком поцелуе. Неожиданный эпизод произошел за кулисами концерта "Вечер премьер. Летняя серия" с Екатериной Осадчей, когда Барских давал интервью.

Об этом говорится в программе "Светская жизнь", куда попало и видео поцелуя.

Прямо посреди разговора Барских с прессой к нему подошла Полякова и сделала вид, будто целует в губы. На что 31-летний артист не растерялся и со словами "почему так" по-настоящему поцеловал Олю.

На его губах даже осталась красная помада поп-дивы, которую Макс принялся со смехом вытирать салфеткой.

Оля Полякова и Макс Барских поразили жарким поцелуем (скриншот с видео)

Однако после случившегося он немного пожалел о своем поступке - ведь певица замужем.

"Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли", – шутливо отметил исполнитель.

Сама же Полякова весело рассмеялась и быстро исчезла из кадра.

Впрочем, Максу вряд ли стоит переживать - ведь Оля неоднократно рассказывала, что у них с мужем идеальные отношения, в которых нет места ревности.

Напомним, ранее Оля Полякова пояснила скандальное фото дочки с автоматом, которое певица сделала во время вечеринки в честь дня рождения мужа Вадима. Кадры вызвали жаркие споры в сети и потянули за собой критику в адрес артистки. Звезда уточнила, что автомат – всего лишь бутафория и реквизит для тематической вечеринки и что она всегда думает, что делает.

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Оля ПоляковаМакс Барских