Поки чоловік не бачить: Оля Полякова злилася в пристрасному поцілунку з Максом Барських

Прямо посеред розмови Барських з пресою до нього підійшла Полякова і зробила вигляд, ніби цілує в губи. На що 31-річний артист не розгубився і зі словами "чому так" по-справжньому поцілував Олю.

На його губах навіть залишилася червона помада поп-діви, яку Макс почав зі сміхом витирати серветкою.

Оля Полякова і Макс Барських вразили жарким поцілунком (скріншот з відео)

Однак після того, що сталося він трохи пошкодував про свій вчинок - адже співачка заміжня.

"Мабуть, мене підріже і закопає в лісі чоловік Олі", - жартівливо зазначив виконавець.

Сама ж Полякова весело розсміялася і швидко зникла з кадру.

Втім, Максу навряд чи варто переживати - адже Оля неодноразово розповідала, що у них з чоловіком ідеальні відносини, в яких немає місця ревнощам.