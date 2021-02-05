Полностью голая Эмили Ратаковски намекнула на рождение ребенка: уже очень скоро

Эмили Ратаковски показала новую серию откровенных фото, снявшись полностью голой в собственной ванной. 29-летняя модель и бизнесвумен стоит полубоком, чтобы ее живот был хорошо виден в кадре. Не меньше внимания привлекли также ставшие более объемными грудь и ягодицы красавицы. Эмили, которая сейчас находится на последних сроках беременности, но так и не выдала информацию, когда точно она родит, намекнула фанатам, что пополнения ожидает уже очень скоро.

Ратковски любит себя любой (фото: instagram.com/emrata)

"Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в женском обличии, иногда богиней плодородия с сочной задницей. Я сделала эти кадры, когда чувствовала последнее. В любом случае, уже очень скоро я буду скучать по этому животику и этим толчкам изнутри", - написала она.

"Ты такая красивая", "Невероятная", "Вау, мама", "Прекрасна", "Сияешь", "Даже когда чувствуешь себя Винни-Пухом, это суперкруто", "Идеальный ангел", - принялись комментировать ее поклонники.

Напомним, ранее Эмили рассказала, что не узнавала пол ребенка специально, так как хочет, чтобы он сам узнал его, когда вырос. По словам модели, она хочет привить малышу чувство гендерного равенства.

Ранее Эмили показала стильные фото с прогулки со своим псом Коломбо.