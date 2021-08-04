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Полуголая Белла Хадид восхитила красотой на жарких фото в нижнем белье

Автор: RBC.UA

Белла Хадид вернулась к активным постам в своем блоге. Модель, которая не так давно рассказала миру о своем новом романе, стала делиться и многими другими подробностями своей жизни.

А заодно сопровождать их соблазнительными снимками.

Белла Хадид позирует в бледно-сиреневом нижнем белье, которое удивительно гармонично сочетается с ее золотистой кожей. На девушке надело несколько золотых цепочек с подвесками и серьги. Она собрала одной рукой волосы на затылке, демонстрируя безупречную линию плеч и шеи и свое стройное тело. Белла предстала посреди комнаты, что придало кадрам интимную нотку.

Белла Хадид на новых снимках (фото: instagram.com/bellahadid)

"Год назад, когда я постоянно и случайно заставляла мое лицо кровоточить каждую ночь во сне", - поделилась супермодель весьма откровенными подробностями своей жизни. Напомним, сейчас девушка чувствует себя отлично. Недавно она призналась, что полностью довольна своей жизнью. Но ранее у Беллы были нелегкие времена поиска себя и своих целей в жизни. Впослне возможно, что их и имеет в виду младшая из сестер Хадид.

Ранее мы писали о том, что известно о новом бойфренде звезды и почему он старается прятать лицо на фото с Беллой.

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