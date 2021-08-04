RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Напівгола Белла Хадід захопила красою на жарких фото в нижній білизні

Автор: RBC.UA

Белла Хадід повернулася до активних постів у своєму блозі. Модель, яка не так давно розповіла світу про свій новий роман, стала ділитися і багатьма іншими подробицями свого життя.

А заодно супроводжувати їх спокусливими знімками.

Белла Хадід позує в блідо-бузковій нижній білизні, яка дивно гармонійно поєднується з її золотистою шкірою. На дівчині одягнуто кілька золотих ланцюжків з підвісками і сережки. Вона зібрала однією рукою волосся на потилиці, демонструючи бездоганну лінію плечей і шиї і своє струнке тіло. Белла постала посеред кімнати, що додало кадрам інтимну нотку.

Белла Хадід на нових знімках (фото: instagram.com/bellahadid)

"Рік тому, коли я постійно і випадково змушувала моє обличчя кровоточити щоночі уві сні", - поділилася супермодель вельми відвертими подробицями свого життя. Нагадаємо, зараз дівчина відчуває себе відмінно. Нещодавно вона зізналася, що повністю задоволена своїм життям. Але раніше у Белли були нелегкі часи пошуку себе і своїх цілей в житті. Можливо, що їх і має на увазі молодша з сестер Хадід.

Раніше ми писали про те, що відомо про нового бойфренда зірки і чому він намагається ховати обличчя на фото з Беллою.

Читайте LITE в Google News
фигурамодамодель