Напівгола Белла Хадід захопила красою на жарких фото в нижній білизні

Белла Хадід позує в блідо-бузковій нижній білизні, яка дивно гармонійно поєднується з її золотистою шкірою. На дівчині одягнуто кілька золотих ланцюжків з підвісками і сережки. Вона зібрала однією рукою волосся на потилиці, демонструючи бездоганну лінію плечей і шиї і своє струнке тіло. Белла постала посеред кімнати, що додало кадрам інтимну нотку.

Белла Хадід на нових знімках (фото: instagram.com/bellahadid)

"Рік тому, коли я постійно і випадково змушувала моє обличчя кровоточити щоночі уві сні", - поділилася супермодель вельми відвертими подробицями свого життя. Нагадаємо, зараз дівчина відчуває себе відмінно. Нещодавно вона зізналася, що повністю задоволена своїм життям. Але раніше у Белли були нелегкі часи пошуку себе і своїх цілей в житті. Можливо, що їх і має на увазі молодша з сестер Хадід.