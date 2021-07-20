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Полуголая в пустыне: Ким Кардашьян восхитила фигурой на фото 13-летней давности

Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян решила напомнить фанатам, какой была 13 лет назад. Она запостила несколько снимков, на которых предстала в соблазнительном ковбойском образе.

Фото вызвали небывалый ажиотаж на странице знойной 40-летней бизнесвумен.

Ким Кардашьян позирует в джинсовых мини-шортах, бюстгальтере, украшенном металлическими деталями, а также сапогах-казаках и шляпке. Волосы ей вытянули и заплели в два небрежных хвоста. А в макияже подчеркнули глаза с помощью накладных ресниц и губы - бесцветной помадой.

Ким позирует в откровенных позах и вовсю демонстрирует свои знаменитые формы и изгибы. Сеть просто взорвалась от восторга. Сейчас пост собрал около 3 миллионов отметок "нравится", и это явно не предел. Многие фанаты, к слову, отметили, что звезда выглядит сейчас не менее сексуально.

Ким Кардашьян на архивных фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, недавно Ким выпустила новую линию своего бренда Skims. Вещи она по традиции первой примерила сама.

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