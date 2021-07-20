Напівгола в пустелі: Кім Кардашьян захопила фігурою на фото 13-річної давності

Кім Кардашьян вирішила нагадати фанатам, якою була 13 років тому. Вона запостила кілька знімків, на яких постала в спокусливому ковбойському образі.
Фото викликали небувалий ажіотаж на сторінці спекотної 40-річної бізнесвумен.
Кім Кардашьян позує в джинсових міні-шортах, бюстгальтері, прикрашеному металевими деталями, а також чоботях-козаках і капелюшку. Волосся їй витягли і заплели в два недбалих хвоста. А в макіяжі підкреслили очі за допомогою накладних вій і губи - безбарвною помадою.
Кім позує у відвертих позах і щосили демонструє свої знамениті форми і вигини. Мережа просто вибухнула від захвату. Зараз пост зібрав близько 3 мільйонів відміток "подобається", і це явно не межа. Багато фанатів, до слова, відзначили, що зірка виглядає зараз не менш сексуально.
Нагадаємо, нещодавно Кім випустила нову лінію свого бренду Skims. Речі вона за традицією першою приміряла сама.