Полуголая и с ярким макияжем: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой на горячих фото

"Прошлая я вдохновляет будущую меня", - написала девушка под снимком, где позирует полуобнаженной. По крайней мере, на фото видно только ее голые плечи. Белле сделали яркий макияж в духе 90-х с синими тенями, а также перламутровыми губами, а также необычную прическу с челкой и крупными локонами на затылке. Такой горячий контент на странице популярной модели вызвал небывалый ажиотаж среди фанатов. По всей видимости, они уже просто не надеялисб увидеть нечто подобное в ее блоге.

Белла Хадид на архивных фото (фото: instagram.com/bellahadid)

Также модель поделилась фото со своим братом Анваром, который 22 июня отметил свое 22-летие. 24-летняя Белла показала массу архивных фото из детства, а также кадров с красных дорожек и милых домашних фото.

Белла Хадид с Анваром (фото: instagram.com/bellahadid)

"С днем рождения моего любимого человека на планете. Мой защитник! Мой духовный воин и близнец. Ты заставляешь меня гордиться тем, что я твоя сестра. Меня вдохновляют любовь, страсть и творчество, которые ты вкладываешь во все, что делаешь. Хотела бы я быть с тобой сегодня. Мое сердце буквально разбито. Но в любом случае. Я знаю, что у тебя будет лучший день, и я так горжусь тем, кем ты есть!!! Лучший парень, лучший стиль, лучший мозг, лучшее сердце. Я очень по тебе тоскую", - написала любящая сестра.