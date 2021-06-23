Напівгола і з яскравим макіяжем: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою на гарячих фото

"Минула я надихає майбутню мене", - написала дівчина під знімком, де позує напівоголеною. Принаймні, на фото видно тільки її голі плечі. Беллі зробили яскравий макіяж в дусі 90-х з синіми тінями, а також перламутровими губами, а також незвичайну зачіску з чубчиком і великими локонами на потилиці. Такий гарячий контент на сторінці популярної моделі викликав небувалий ажіотаж серед фанатів. Як видно, вони вже просто не сподівалися побачити щось подібне в її блозі.

Белла Хадід на архівних фото (фото: instagram.com/bellahadid)

Також модель поділилася фото зі своїм братом Анваром, який 22 червня відзначив своє 22-річчя. 24-річна Белла показала масу архівних фото з дитинства, а також кадрів з червоних доріжок і милих дитячих фото.

Белла Хадід з Анваром (фото: instagram.com/bellahadid)

"З днем народження мою улюблену людину на планеті. Мій захисник! Мій духовний воїн і близнюк. Ти змушуєш мене пишатися тим, що я твоя сестра. Мене надихають любов, пристрасть і творчість, які ти вкладаєш у все, що робиш. Хотіла б я бути з тобою сьогодні. Моє серце буквально розбите. Але в будь-якому випадку. Я знаю, що у тебе буде найкращий день, і я так пишаюся тим, ким ти є!!! Кращий хлопець, кращий стиль, кращий мозок, краще серце. Я дуже по тобі сумую", - написала любляча сестра.