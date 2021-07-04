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Полякова в легком мини восхитила стройными формами на берегу: "фигурка - супер"

Автор: Ольвия Агаркова

Оля Полякова в летний горячий рабочий сезон совмещает выступления и релакс. Звезде очень нравятся такие гастроли. Например, недавно она побывала в Карпатах, где успела расслабиться в СПА и станцевать горячий танец перед близким мужчиной. Теперь же Королева ночи отправилась в Турцию.

Оля красовалась на морском берегу и не удержалась от парочки летних фото для Instagram.

На певице – белоснежное платье в горошек от украинского дизайнера Андре Тана из совместной коллекции с Катей Осадчей. Наряд лишь подчеркнул стройные изгибы артистки, тонкую талию и точеные ножки. Глаза она спрятала за солнечными очками и скрылась от палящих лучей под пальмой-зонтиком.

Оля Полякова покорила форами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"По традиции 1, 2, 3, 4? Обожаю совмещать работу с отдыхом! А вы?" - поинтересовалась Полякова.

"Все", – заверила Даша Астафьева. Поклонникам очень понравился изящный летний фотосет Поляковой.

  • Как же вы прекрасны, фото просто огонь. Вы везде круто получились!
  • 4 такая счастливая
  • Оля, ты прекрасная и фигурка проста супер
  • Обалдеть! Ну куда столько красоты?
  • На всех фото крутая
  • Олечка, вы как всегда прекрасна
  • Легкая, воздушная, ветерку послушная
  • Олечка, все фото супер! Огонь! Вы очень классная и шикарная всегда!

Напомним, что ранее Олю Полякову раскритиковали за фото дочери Маши с автоматом.

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Оля Полякова