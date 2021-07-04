Полякова в легкому міні захопила стрункими формами на березі: "фігурка - супер"

Оля Полякова в літній гарячий робочий сезон поєднує виступи і релакс. Зірці дуже подобаються такі гаастролі. Наприклад, нещодавно вона побувала в Карпатах, де встигла розслабитися в СПА і станцювати гарячий танець перед близьким чоловіком. Тепер же Королева ночі вирушила до Туреччини.
Оля красувалася на морському березі і не втрималася від парочки літніх фото для Instagram.
На співачці - білосніжна сукня в горошок від українського дизайнера Андре Тана зі спільної колекції з Катею Осадчою. Вбранн лише підкреслило стрункі вигини артистки, тонку талію і точені ніжки. Очі вона сховала за сонячними окулярами і сховалася від палючих променів під пальмою-парасолькою.
Оля Полякова підкорила форами (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"За традицією 1, 2, 3, 4? Обожнюю поєднувати роботу з відпочинком! А ви?"- поцікавилася Полякова.
"Всі" - запевнила Даша Астаф'єва. Шанувальникам дуже сподобався витончений літній фотосет Полякової.
Нагадаємо, що раніше Олю Полякову розкритикували за фото дочки Маші з автоматом.