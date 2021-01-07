Потап сразил особым подарком от Каменских: любимая знает, что нужно

Потап и Настя Каменских встречают новогодние праздники дома. Пара решила отойти от привычных семейных традиций и в этот Новый год позволить себе больше, чем обычно – приверженка пп-питания Настя приготовила знакомые с детства блюда новогоднего стола и ни в чем себе не отказывала. Она даже собственноручно и не без помощи мужа испекла и украсила шоколадный торт по рецепту знаменитого американского шеф-повара. Но это были далеко не все сюрпризы от Насти. К праздникам она подготовила для мужа впечатляющий подарок – его оригинальный портрет.
Рэпер не удержался и похвастался необычным презентом от жены в Instagram . Он назвав неординарный подарок неожиданным и невероятным.
Певица подарила продюсеру особенную картину, которая создана из коллажа журнальных вырезок и изображений. Потап отметил, что эта удивительная работа очень метко передает его внутреннее состояние.
Потап был растроган подарком от Насти (фото: instagram.com/realpotap)
"Спасибо, Настя, это круче чем любой подарок, это искусство! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло-альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой!" — заявил Потап и не забыл поздравить поклонников с Рождеством.
Подписчики заверили Потапа, что с нетерпением ждут альбом и похвалили Настю за изобретательность.
Напомним, что ранее Настя Каменских без макияжа и модный Потап показали свое семейное утро.