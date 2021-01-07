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Потап вразив особливим подарунком від Каменських: кохана знає, що потрібно

Автор: Lite

Потап і Настя Каменських зустрічають новорічні свята вдома. Пара вирішила відійти від звичних сімейних традицій і в цей Новий рік дозволити собі більше, ніж зазвичай – прихильниця пп-харчування Настя приготувала знайомі з дитинства страви новорічного столу і ні в чому собі не відмовляла. Вона навіть власноруч і не без допомоги чоловіка спекла і прикрасила шоколадний торт за рецептом знаменитого американського шеф-кухаря. Але це були далеко не всі сюрпризи від Насті. До свят вона підготувала для чоловіка вражаючий подарунок – його оригінальний портрет.

Репер не втримався і похвалився незвичайним презентом від дружини в Instagram. Він назвав неординарний подарунок несподіваним і неймовірним.

Співачка подарувала продюсеру особливу картину, яка створена з колажу журнальних вирізок і зображень. Потап зазначив, що ця дивовижна робота дуже влучно передає його внутрішній стан.

Потап був зворушений подарунком від Насті (фото: instagram.com/realpotap)

"Дякую, Настя, це крутіше ніж будь-який подарунок, це мистецтво! У рік свого 40-річчя я просто зобов'язаний випустити соло-альбом і зроблю цю картину його майбутньої обкладинкою!" — заявив Потап і не забув привітати шанувальників з Різдвом.

Фани запевнили Потапа, що з нетерпінням чекають альбом і похвалили Настю за винахідливість.

  • Кайф!
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  • Який неймовірний подарунок. Ось що значить - кохана знає, що дарувати. Ви неймовірні
  • Яка краса
  • Бомба подарунок
  • Класна картина, "жива"
  • Неймовірна робота

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських без макіяжу і модний Потап показали свій сімейний ранок.

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Новини України ПотапНастя Каменських