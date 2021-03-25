Прогоняем зиму: Катя Осадчая показала стильный и уютный образ для прогулки

Осадчая отправилась в лес в черных брюках, теплом свитере с высоким воротником, а также белом пуховике, такого же цвета кроссовках и синей шапке.

Ведущая с удовольствием подставляла лицо солнышку и отметила, что таким образом она прогоняет зиму.

"Теплой одеждой отгоняем зиму", – написала теледива.

На променад Катя вышла не одна, а с мужем Юрием Горбуновым, совместным фото с которым она поделилась в сториз.

Катя Осадчая в теплом наряде выбралась с мужем на прогулку на свежем воздухе (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили милый образ ведущей.