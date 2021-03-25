Проганяємо зиму: Катя Осадча показала стильний і затишний образ для прогулянки

Осадча вирушила в ліс в чорних брюках, теплому светрі з високим коміром, а також білому пуховику, такого ж кольору кросівках і синій шапці.

Ведуча з задоволенням підставляла обличчя сонечку і зазначила, що таким чином вона проганяє зиму.

"Теплим одягом відганяем зиму", – написала теледіва.

На променад Катя вийшла не одна, а з чоловіком Юрієм Горбуновим, спільним фото з яким вона поділилася в сториз.

Катя Осадча в теплому вбранні вибралася з чоловіком на прогулянку на свіжому повітрі (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили милий образ ведучої.