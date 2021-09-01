Прощай, лето: Санта Димопулос похвасталась шоколадным загаром и точеными формами

Санта Димопулос вместе с семьей отдыхает на Лазурном берегу во Франции, где и встретила начало осени. Артистка попрощалась с летом красочным снимком, на котором продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике.
Эффектный кадр был опубликован на Instagram-странице знаменитости.
Санта запечатлена на террасе с лежаками, с которой открывается умопомрачительный вид на море. Она эффектно позировала в бирюзовом монокини и солнцезащитных очках, восхищая стройными формами и золотистым загаром.
Димопулос подняла голову чуть вверх и будто бы смотрит вслед уходящему лету.
Загорелая Санта покорила точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/santadimopulos)
"Даже пятница 13 не звучит так, как 31 августа. Прощай, мое волшебное лето", - написала артистка.
Фолловеры засыпали Санту комплиментами, восхищаясь ее фигурой и красотой.
Напомним, ранее Санта Димопулос в "голом" комбинезоне восхитила гибкостью тела.