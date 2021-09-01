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Прощай, лето: Санта Димопулос похвасталась шоколадным загаром и точеными формами

Автор: Марина Настевич

Санта Димопулос вместе с семьей отдыхает на Лазурном берегу во Франции, где и встретила начало осени. Артистка попрощалась с летом красочным снимком, на котором продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике.

Эффектный кадр был опубликован на Instagram-странице знаменитости.

Санта запечатлена на террасе с лежаками, с которой открывается умопомрачительный вид на море. Она эффектно позировала в бирюзовом монокини и солнцезащитных очках, восхищая стройными формами и золотистым загаром.

Димопулос подняла голову чуть вверх и будто бы смотрит вслед уходящему лету.

Загорелая Санта покорила точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Даже пятница 13 не звучит так, как 31 августа. Прощай, мое волшебное лето", - написала артистка.

Фолловеры засыпали Санту комплиментами, восхищаясь ее фигурой и красотой.

  • Ну як можна бути такою нереальною???
  • Шикарная!
  • Фантастика
  • Ваша фігура бомба ракета
  • Санта, мотивируете на все. Восхищаюсь и любуюсь
  • Волшебная
  • Сколько красоты в одном человеке
  • Украинки - самые красивые женщины мира. Доказано в очередной раз!
  • Хорошо тебе, там тепло. А в Киеве не успело лето закончиться, как уже холодает. Красотка знойная

Напомним, ранее Санта Димопулос в "голом" комбинезоне восхитила гибкостью тела.

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Санта Димопулос