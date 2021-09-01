Прощай, лето: Санта Димопулос похвасталась шоколадным загаром и точеными формами

Санта запечатлена на террасе с лежаками, с которой открывается умопомрачительный вид на море. Она эффектно позировала в бирюзовом монокини и солнцезащитных очках, восхищая стройными формами и золотистым загаром.

Димопулос подняла голову чуть вверх и будто бы смотрит вслед уходящему лету.

Загорелая Санта покорила точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Даже пятница 13 не звучит так, как 31 августа. Прощай, мое волшебное лето", - написала артистка.

Фолловеры засыпали Санту комплиментами, восхищаясь ее фигурой и красотой.