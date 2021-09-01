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Прощавай, літо: Санта Дімопулос похвалилася шоколадною засмагою і точеними формами

Автор: Марина Настевич

Санта Дімопулос разом з сім'єю відпочиває на Лазурному березі у Франції, де і зустріла початок осені. Артистка попрощалася з літом барвистим знімком, на якому продемонструвала розкішну фігуру в купальнику.

Ефектний кадр був опублікований на Instagram-сторінці знаменитості.

Санта зображена на терасі з лежаками, з якої відкривається запаморочливий вид на море. Вона ефектно позувала в бірюзовому монокіні і сонцезахисних окулярах, захоплюючи стрункими формами і золотистою засмагою.

Дімопулос підняла голову трохи вгору і нібито дивиться слідом літу, що минає.

Засмагла Санта підкорила витонченою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Навіть п'ятниця 13 не звучить так, як 31 серпня. Прощавай, моє чарівне літо", - написала артистка.

Фолловери засипали Санту компліментами, захоплюючись її фігурою і красою.

  • Ну як можна бути такою нереальною???
  • Шикарна!
  • Фантастика
  • Ваша фігура бомба ракета
  • Санта, мотивуєте на все. Захоплююся і милуюся
  • Чарівна
  • Скільки краси в одній людині
  • Українки - найкрасивіші жінки світу. Доведено в черговий раз!
  • Добре тобі, там тепло. А в Києві не встигло літо закінчитися, як уже холоднішає. Красуня спекотна

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос в "голому" комбінезоні захопила гнучкістю тіла.

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Санта Димопулос