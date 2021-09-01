Прощавай, літо: Санта Дімопулос похвалилася шоколадною засмагою і точеними формами

Санта зображена на терасі з лежаками, з якої відкривається запаморочливий вид на море. Вона ефектно позувала в бірюзовому монокіні і сонцезахисних окулярах, захоплюючи стрункими формами і золотистою засмагою.

Дімопулос підняла голову трохи вгору і нібито дивиться слідом літу, що минає.

Засмагла Санта підкорила витонченою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Навіть п'ятниця 13 не звучить так, як 31 серпня. Прощавай, моє чарівне літо", - написала артистка.

Фолловери засипали Санту компліментами, захоплюючись її фігурою і красою.