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Просто бомба! Полякова в золотом бикини показала роскошную фигуру со всех ракурсов

Автор: Lite

Оля Полякова с семьей и друзьями продолжает отдыхать на морском курорте и нежиться на пляже. Куда именно улетела звезда, она не признается, зато регулярно радует пляжными фотосетами и демонстрирует роскошную фигуру в купальниках, провоцируя сеть на бурные обсуждения.

Пришел черед золотого бикини, который певица выгуляла на пляже и устроила фотосет в купальнике для своего профиля в Instagram.

Оля позирует а фоне моря, принимая эффектные позы и демонстрируя стройную фигуру со всех ракурсов. Она похвасталась упругими ягодицами и идеально плоским животиком.

"Ну, короче поехали. 1,2,3, 4? Пятая показалась слишком, даже мне", - заинтриговала певица и … так и не опубликовала то самое пятое фото, чем еще больше взбудоражила поклонников.

Оля взорвала сеть фотосетом в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фаны наперебой писали комментарии с комплиментами под пляжным фотосетом звезды.

  • Да, показала себя со всех сторон. Но ведь есть что показать!
  • Фигура просто бомба!
  • Вы шикарная
  • Шикарный вид сзади
  • Красивая
  • Очень красивая
  • Женщина огонь
  • Если звезда, то во всем и везде
  • Не женщина, а просто шикардос
  • Богиня, красотка, все классные

Ранее Оля смутила сеть роскошным декольте, сделав портретное селфи на пляже. "У нас давление повысилось", - ответил на эффектный кадр актер и шоумен Гарик Бирча.

Оля смутила поклонников пышным бюстом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

От Оли не отстает ее старшая дочь Маша. Девушка также устраивает пляжные фотосеты, которые обсуждают в сети не менее бурно, чем снимки ее звездной мамы.

Так, Маша позировала на пирсе в черном бикини. Нашлись те, кто раскритиковал девушку и даже попытался уличить ее в использовании фторедакторов, но за внучку заступилась ее бабушка.

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Новости Украины Оля Полякова
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