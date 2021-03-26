Просто бомба! Полякова в золотом бикини показала роскошную фигуру со всех ракурсов

Оля Полякова с семьей и друзьями продолжает отдыхать на морском курорте и нежиться на пляже. Куда именно улетела звезда, она не признается, зато регулярно радует пляжными фотосетами и демонстрирует роскошную фигуру в купальниках, провоцируя сеть на бурные обсуждения.
Пришел черед золотого бикини, который певица выгуляла на пляже и устроила фотосет в купальнике для своего профиля в Instagram.
Оля позирует а фоне моря, принимая эффектные позы и демонстрируя стройную фигуру со всех ракурсов. Она похвасталась упругими ягодицами и идеально плоским животиком.
"Ну, короче поехали. 1,2,3, 4? Пятая показалась слишком, даже мне", - заинтриговала певица и … так и не опубликовала то самое пятое фото, чем еще больше взбудоражила поклонников.
Оля взорвала сеть фотосетом в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фаны наперебой писали комментарии с комплиментами под пляжным фотосетом звезды.
Ранее Оля смутила сеть роскошным декольте, сделав портретное селфи на пляже. "У нас давление повысилось", - ответил на эффектный кадр актер и шоумен Гарик Бирча.
Оля смутила поклонников пышным бюстом (фото: instagram.com/polyakovamusic)
От Оли не отстает ее старшая дочь Маша. Девушка также устраивает пляжные фотосеты, которые обсуждают в сети не менее бурно, чем снимки ее звездной мамы.
Так, Маша позировала на пирсе в черном бикини. Нашлись те, кто раскритиковал девушку и даже попытался уличить ее в использовании фторедакторов, но за внучку заступилась ее бабушка.