Просто бомба! Полякова у золотому бікіні показала розкішну фігуру з усіх ракурсів

Оля Полякова з сім'єю і друзями продовжує відпочивати на морському курорті і ніжитися на пляжі. Куди саме полетіла зірка, вона не зізнається, зате регулярно радує пляжними фотосетами і демонструє розкішну фігуру в купальниках, провокуючи мережу на бурхливі обговорення.
Прийшла черга золотого бікіні, який співачка вигуляла на пляжі і влаштувала фотосет в купальнику для свого профілю в Instagram.
Оля позує а тлі моря, приймаючи ефектні пози і демонструючи струнку фігуру з усіх ракурсів. Вона похвалилася пружними сідницями і ідеально плоским животиком.
"Ну, коротше поїхали. 1,2,3, 4? П'яте здалося занадто, навіть мені", - заінтригувала співачка і ... так і не опублікувала те саме п'яте фото, чим ще більше заінтригувала шанувальників.
Оля підірвала мережу фотосетом в бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фани навперебій писали коментарі з компліментами під пляжним фотосетом зірки.
Раніше Оля збентежила мережу розкішним декольте, зробивши портретне селфі на пляжі. "У нас тиск піднявся", - відповів на ефектний кадр актор і шоумен Гарік Бірча.
Оля збентежила шанувальників пишним бюстом (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Від Олі не відстає її старша дочка Маша. Дівчина також влаштовує пляжні фотосети, які обговорюють у мережі не менш бурхливо, ніж знімки її зіркової мами.
Так, Маша позувала на пірсі в чорному бікіні. Знайшлися ті, хто розкритикував дівчину і навіть спробував викрити її в використанні фторедакторів, але за онучку заступилася її бабуся.