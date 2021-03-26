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Просто бомба! Полякова у золотому бікіні показала розкішну фігуру з усіх ракурсів

Автор: Lite

Оля Полякова з сім'єю і друзями продовжує відпочивати на морському курорті і ніжитися на пляжі. Куди саме полетіла зірка, вона не зізнається, зате регулярно радує пляжними фотосетами і демонструє розкішну фігуру в купальниках, провокуючи мережу на бурхливі обговорення.

Прийшла черга золотого бікіні, який співачка вигуляла на пляжі і влаштувала фотосет в купальнику для свого профілю в Instagram.

Оля позує а тлі моря, приймаючи ефектні пози і демонструючи струнку фігуру з усіх ракурсів. Вона похвалилася пружними сідницями і ідеально плоским животиком.

"Ну, коротше поїхали. 1,2,3, 4? П'яте здалося занадто, навіть мені", - заінтригувала співачка і ... так і не опублікувала те саме п'яте фото, чим ще більше заінтригувала шанувальників.

Оля підірвала мережу фотосетом в бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фани навперебій писали коментарі з компліментами під пляжним фотосетом зірки.

  • Так, показала себе з усіх сторін. Але ж є що показати!
  • Фігура просто бомба!
  • Ви шикарна
  • Шикарний вигляд ззаду
  • Красива
  • Дуже красива
  • Жінка вогонь
  • Якщо зірка, то у всьому і скрізь
  • Не жінка, а просто шикардос
  • Богиня, красуня, всі класні

Раніше Оля збентежила мережу розкішним декольте, зробивши портретне селфі на пляжі. "У нас тиск піднявся", - відповів на ефектний кадр актор і шоумен Гарік Бірча.

Оля збентежила шанувальників пишним бюстом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Від Олі не відстає її старша дочка Маша. Дівчина також влаштовує пляжні фотосети, які обговорюють у мережі не менш бурхливо, ніж знімки її зіркової мами.

Так, Маша позувала на пірсі в чорному бікіні. Знайшлися ті, хто розкритикував дівчину і навіть спробував викрити її в використанні фторедакторів, але за онучку заступилася її бабуся.

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Новини України Оля Полякова
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