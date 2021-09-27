"Просто картинка": Каменских в бикини раззадорила сеть "королевским шлепом" от Потапа

Фото явно было сделано во время совместного отдыха супругов. На снимке Настя позирует в белоснежном бикини, оперевшись о стойку, а Потап в это время "замахнулся", будто желая прикоснуться к упругим выпяченным ягодицам жены.

Мнения поклонников кардинально разделились. Одни с юмором отреагировали на снимок и восхитились фигурой Насти, оставив для нее комплименты. Некотрые даже вспомнили строчку из песни группы MOZGI – "Девчонка".

Потап и Настя Каменских взбудораджили сеть игривым фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Решил отшлепать Настю?

Уже будто слышу "хлоп"

Настоящий королевский шлеп. Надо еще фото во время и после

Повезло Потапке

Ваша фигура, Настя, это что-то с чем-то! Просто картинка!

Вот это женщина

Настя бомба

Часть фолловеров заявили, что считают снимок вульгарным и предположили, что вскоре пара и вовсе будет постить контент для взрослых.