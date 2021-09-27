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"Просто картинка": Каменських в бікіні розохотила мережу "королівським шльопом" від Потапа

Автор: Styler

Настя Каменських - дівчина розкута, і не соромиться демонструвати свої форми на камеру. Вона зізнається, автором її найгарячіших знімків є коханий чоловік Потап. Артистку часто дорікають тим, що вона показує занадто відверті кадри і зловживає "оголенкою". Втім, співачка до критики ставитися спокійно і не звертає на неї уваги.

Так, на сторінці Насті в Instagram з'явилися чергове спекотне фото з чоловіком, що сколихнуло мережу.

Фото явно було зроблено під час спільного відпочинку подружжя. На знімку Настя позує в білосніжному бікіні, спираючись на стійку, а Потап в цей час "замахнувся", ніби бажаючи доторкнутися до пружних випнутих сідниць дружини.

Думки шанувальників кардинально розділилися. Одні з гумором відреагували на знімок і захопилися фігурою Насті, залишивши для неї компліменти. Деякі навіть згадали рядок з пісні групи MOZGI - "Девчонка".

Потап і Настя Каменських розбурхали мережу грайливим фото (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Вирішив відшльопати Настю?
  • Вже ніби чую "хлоп"
  • Справжній королівський шльоп. Треба ще фото під час і після
  • Пощастило Потапці
  • Ваша фігура, Настя, це щось з чимось! Просто картинка!
  • Ось це жінка
  • Настя бомба

Частина фоловерів заявили, що вважають знімок вульгарним і припустили, що незабаром пара і зовсім буде постити контент для дорослих.

  • Настя стала дуже вульгарна
  • Ну і що красивого в цьому фото?
  • Та чого ж вона весь час гола?
  • Постійно напівголі фото!
  • Навіщо такі фото виставляти?
  • Скромність зашкалює

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя показали ніжності в ліжку - пара цілується, насолоджуючись рідкісним часом удвох.

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ПотапНастя Каменських