В прозрачном топе и кожаных шортах: дерзкая Настя Каменских сделала личное признание

Певица показала палитру своего настроения
Настя Каменских обожает примерять обновки, ходить на шопинг и пополнять гардероб новыми трендовыми вещами. Она с удовольствием демонстрирует свои модные образы поклонникам в Instagram. На свежих фото Настя показала, как носить кроп-топ и актуальные кожаные шорты.
Певица сделала выразительный макияж с нюдовой помадой. Она надела прозрачный молочный топ с длинным рукавом и черные шорты с оригинальными деталями – шнуровкой спереди и по бокам и металлическими молниями. На каждом из трех фото Настя демонстрирует разное настроение.
В подписи к кадрам артистка пообещала выпустить на днях новый сингл о сильных и всепоглощающих чувствах и рассказать свою интимную историю. К слову, свежий трек написан в соавторстве с мужем звезды Потапом, который является бессменным автором ее хитов.
Настя Каменских показала дерзкий образ (фото: instagram.com/kamenskux)
"Я как никогда раньше открываюсь перед вами и мне очень хочется, чтобы вы тоже открыли себя этому вайбу", – заинтриговала певица.
Поклонники с интересом отреагировали на анонс. А также не оставили Настю без похвалы.
Напомним, что ранее Настя Каменских показала очень личное видео с любимым мужем.