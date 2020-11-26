У прозорому топі і шкіряних шортах: зухвала Настя Каменських зробила особисте зізнання

Співачка показала палітру свого настрою
Настя Каменських обожнює приміряти обновки, ходити на шопінг і поповнювати гардероб новими трендовими речами. Вона із задоволенням демонструє свої модні образи шанувальникам в Instagram. На свіжих фото Настя показала, як носити кроп-топ і актуальні шкіряні шорти.
Співачка зробила виразний макіяж з нюдовою помадою. Вона одягла прозорий молочний топ з довгим рукавом і чорні шорти з оригінальними деталями – шнурівкою спереду та з боків і металевими блискавками. На кожному з трьох фото Настя демонструє різний настрій.
У підпису до кадрів артистка пообіцяла випустити днями новий сингл про сильні і всепоглинаючі почуття і розповісти свою інтимну історію. До речі, свіжий трек написаний у співавторстві з чоловіком зірки Потапом, який є незмінним автором її хітів.
Настя Каменських показала зухвалий образ (фото: instagram.com/kamenskux)
"Я ніколи раніше відкриваюся перед вами і мені дуже хочеться, щоб ви теж відкрили себе цього вайбу", – заінтригувала співачка.
Шанувальники з цікавістю відреагували на анонс. А також не залишили Настю без похвали.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала дуже особисте відео з коханим чоловіком.