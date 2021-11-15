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Рассекретила победителя? Огневич вызвала ажиотаж романтическим фото с намеком

Автор: Styler

В восьмом выпуске "Холостячки 2" Злата Огневич не смогла попрощаться ни с одним из участников, потому поедет знакомиться с родителями сразу четырех претендентов на ее руку и сердце. Правда, после свидания дома у Дмитрия Шевченко у певицы зародились сомнения на его счет, а ведь бизнесмен – явный фаворит певицы. На Церемонии роз пара объяснилась, и мужчина остался в проекте, что удивило и расстроило его конкурентов. Пока зрители гадают, кого же выберет холостячка, она интригует их загадочными посланиями.

На странице Златы в Instagram опявилось романтическое фото, которое тут же вызвало бурную реакцию сети.

На черно-белом снимке запечатлены мужчина и женщин, слившиеся в поцелуе. По наблюдениям подписчиков звезды, молодой человек на фото с удлиненной стрижкой очень похож на Дмитрия Шевченко, другие же увидели в нем Андрея Задворного и даже выбывшего участника Романа Свечкоренко.

Злата заинтриговала атмосферным кадром фотографа Дмитрия Малея (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Масла в огонь подлила романтическая цитата под кадром, в которой шла речь о слиянии душ.

"Когда души находят утешение друг в друге, разлука невозможна. Причины их сближения не случайны. Может быть, ей нужен был кто-то, чтобы показать ей, как ЖИТЬ, а ему нужен был кто-то, чтобы показать ему, как ЛЮБИТЬ", - гласила цитата под романтическим кадром на берегу моря.

"Какой волшебный кадр. И цитата — в самое сердечко. Златик, ты космос", - написала руководитель проекта "Холостячка" Татьяна Бесчастная. "Мур! Такой сегодня вечер и состояние", - ответила ей певица.

Скриншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Под интригующим постом холостячки поклонники оставляли свои догадки и предположения. Они увидели в фото пары намек на победителя реалити.

  • Почему он так на Диму похож?
  • А это Задворный и Злата
  • Ну такой спойлер..зачем? Эх
  • Если бы это был Дима, мне кажется, этого фото здесь бы не было ...банально как-то для проекта
  • Мужчина на фото похож на Свечкоренко
  • Это вообще просто фото посторонних людей. Просто парочка, фотке уже 3 года. У фотографа на странице она есть за 2018 год
  • Мне кажется, это либо Андрей, либо Дима
  • Мне все равно, кто этот загадочный мужчина, главное чтобы это была истинная, взаимная, окрыляющая любовь

Напомним, что ранее Злата Огневич научила, как вести себя на первом свидании

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Злата ОгневичХолостячка