Рассекретила победителя? Огневич вызвала ажиотаж романтическим фото с намеком

На черно-белом снимке запечатлены мужчина и женщин, слившиеся в поцелуе. По наблюдениям подписчиков звезды, молодой человек на фото с удлиненной стрижкой очень похож на Дмитрия Шевченко, другие же увидели в нем Андрея Задворного и даже выбывшего участника Романа Свечкоренко.

Злата заинтриговала атмосферным кадром фотографа Дмитрия Малея (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Масла в огонь подлила романтическая цитата под кадром, в которой шла речь о слиянии душ.

"Когда души находят утешение друг в друге, разлука невозможна. Причины их сближения не случайны. Может быть, ей нужен был кто-то, чтобы показать ей, как ЖИТЬ, а ему нужен был кто-то, чтобы показать ему, как ЛЮБИТЬ", - гласила цитата под романтическим кадром на берегу моря.

"Какой волшебный кадр. И цитата — в самое сердечко. Златик, ты космос", - написала руководитель проекта "Холостячка" Татьяна Бесчастная. "Мур! Такой сегодня вечер и состояние", - ответила ей певица.

Скриншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Под интригующим постом холостячки поклонники оставляли свои догадки и предположения. Они увидели в фото пары намек на победителя реалити.