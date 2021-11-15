Розсекретила переможця? Огнєвіч викликала ажіотаж романтичним фото з натяком

На чорно-білому знімку відображені чоловік і жінка, що злилися в поцілунку. За спостереженнями підписників зірки, молодий чоловік на фото з подовженою стрижкою дуже схожий на Дмитра Шевченка, інші ж побачили в ньому Андрія Задворного і навіть вибулого учасника Романа Свечкоренко.

Злата заінтригувала атмосферним кадром фотографа Дмитра Малея (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Масла у вогонь підлила романтична цитата під кадром, в якій йшла мова про злиття душ.

"Коли душі знаходять розраду одна в одній, розлука неможлива. Причини їх зближення не випадкові. Може бути, їй потрібен був хтось, щоб показати їй, як жити, а йому потрібен був хтось, щоб показати йому, як любити", - казала цитата під романтичним кадром на березі моря.

"Який чарівний кадр. І цитата - в саме сердечко. Златик, ти космос", - написала керівник проекту "Холостячка" Тетяна Бесчастна. "Мур! Такий сьогодні вечір і стан", - відповіла їй співачка.

Скріншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Під інтригуючим постом холостячки шанувальники залишали свої здогадки і припущення. Вони побачили в фото пари натяк на переможця реаліті.