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Русалочка: внучка Ротару похвасталась идеальной фигурой на Гавайях

Автор: Lite

19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко может похвастаться идеальной фигурой - девушка иногда работает моделью и снимается в стильных фотосетах. Сейчас она решила устроить себе спонтанный отпуск и улетела на Гавайи.

В своем Instagram девушка делится яркими фото и видео с живописного острова Кауи, восхищая точеными формами.

Так, Соня выложила селфи, на котором позировала на фоне экзотических растений. На ней был серый спортивный костюм, состоящий из брюк и короткого топа, так что красотка смогла продемонстрировать идеальный пресс и тонкую талию.

София Евдокименко показала упругий пресс (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Также Евдокименко опубликовала красочное видео на фоне океана. Скорее всего, его снял богатый жених девушки Денис Жаданов, с которым у нее сейчас роман.

В ролике звездная внучка эффектно позирует и прогуливается по крупным камням на берегу океана на фоне волн и брызг. При этом на ней короткое черное платьице, красиво развевающееся на ветру.

"Русалка в сердце", - подписала видео Соня.

Пользователи сети не стали скупиться на комплименты в комментариях.

  • Волшебно!
  • Миленькая такая
  • Красавица
  • Прелесть
  • Очень красиво!
  • Ты очень красивая девушка
  • Несравненная красота стихий
  • Восхитительно красиво!
  • Как красиво, Сонечка
  • Вот это фигура!

К слову, бабушка Сони, легендарная София Ротару считает, что внучке пока рано думать о замужестве.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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