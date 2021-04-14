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Русалочка: внучка Ротару похвалилася ідеальною фігурою на Гаваях

Автор: Lite

19-річна онука і тезка Софії Ротару, Софія Євдокименко може похвалитися ідеальною фігурою - дівчина іноді працює моделлю та знімається в стильних фотосетах. Зараз вона вирішила влаштувати собі спонтанну відпустку і полетіла на Гаваї.

У своєму Instagram дівчина ділиться яскравими фото і відео з мальовничого острова Кауї, захоплюючи витонченими формами.

Так, Соня виклала селфі, на якому позувала на тлі екзотичних рослин. На ній був сірий спортивний костюм, що складається зі штанів і короткого топа, так що красуня змогла продемонструвати ідеальний прес і тонку талію.

Софія Євдокименко показала пружний прес (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Також Євдокименко опублікувала барвисте відео на тлі океану. Швидше за все, його зняв багатий наречений дівчини Денис Жаданов, з яким у неї зараз роман.

У ролику зоряна онука ефектно позує і прогулюється по крупному камінню на березі океану на тлі хвиль і бризок. При цьому на ній коротке чорне платтячко, що красиво майорить на вітрі.

"Русалка в серці", - підписала відео Соня.

Користувачі мережі не стали скупитися на компліменти в коментарях.

  • Чарівно!
  • Миленька така
  • Красуня
  • Принада
  • Дуже красиво!
  • Ти дуже красива дівчина
  • Незрівнянна краса стихій
  • Чудово красиво!
  • Як гарно, Софійко
  • Ось це фігура!

До речі, бабуся Соні, легендарна Софія Ротару вважає, що внучці поки рано думати про заміжжя.

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Новини України РотаруСофия Евдокименко
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