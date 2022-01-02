Самые смелые: счастливые MONATIK с женой и сыновьями впечатлили развлечениями в США

Судя по кадрам, мальчики вдоволь насладились различными аттракционами, пофотографировались в необычных локациях и даже попробовали свои силы в борьбе за призы.

"Сегодня самые смелые катались на горках - от веселых, до нереально страшных. А мы с мальчишками, в основном, выступали операторами", - призналась Ирина.

Жена Дмитрия описала свои выводы и наблюдения, которые сделала во время поездки в США.

"Обожаю Америку за ее умение восхищаться и ценить, удивлять и быть толерантными. Мне кажется, им очень важно сделать все, чтобы только и звучало "Wow,wow,wow”. Лично мне очень бросается в глаза, тот факт, что в Майями во всех заведениях, торговых центрах, галлереях,музея…говорят и пишут на английском и испанском и, как мне кажется, возможно, это лишь впечатления восхищенного туриста, но главное "живи, выгляди, говори как тебе удобно, но при этом уважай и люби Америку". Впечатляет!" – поделилась своими наблюдениями Ирина.

Ирина поделилась впечатлениями от Америки (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Наши эмигранты супер счастливы проживанием здесь и говорят ,приезжая домой кидается в глаза, что люди не улыбаются и очень суровые. У каждого своё восприятие реалии", - пофилософствовала жена артиста.

Сам же певец пришел в восторг о того, что, наконец-то, смог воплотить в жизнь задуманное. Так, он мечтал сводить своих мальчиков в особое место – арт-квартал Wynwood, где тесно переплелись стрит-арт и современное искусство.

Модные районы Винвуд Уоллс и Дизайн Дистрикт представляют из себя настоящие музеи Майами по открытым небом!

Любопытные малыши рассматривали рисунки и граффити, а также с удовольствием позировали на камеру.

"Так мечтал малым показать мое любимое творческое место и наконец-то это произошло! Новые блокноты уже исписаны новыми идеями!" – по секрету сообщил артист. "Путешествие только начинается", - добавил он.