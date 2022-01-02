Найсміливіші: щасливі MONATIK з дружиною і синами вразили розвагами в США

Судячи з кадрів, хлопчики вдосталь насолодилися різними атракціонами, пофотографувалися в незвичайних локаціях і навіть спробували свої сили в боротьбі за призи.

"Сьогодні найсміливіші каталися на гірках - від веселих, до нереально страшних. А ми з хлопчаками, в основному, виступали операторами", - зізналася Ірина.

Дружина Дмитра описала свої висновки і спостереження, які зробила під час поїздки в США.

"Обожнюю Америку за її вміння захоплюватися і цінувати, дивувати і бути толерантними. Мені здається, їм дуже важливо зробити все,щоб тільки і звучало "Wow,wow, wow". Особисто мені дуже впадає в очі, той факт, що в Майямі у всіх закладах, торгових центрах,галереях, музеях...говорять і пишуть англійською та іспанською і, як мені здається, можливо, це лише враження захопленого туриста , але головне "живи, виглядай, говори як тобі зручно, але при цьому поважай і люби Америку". Вражає!"- поділилася своїми спостереженнями Ірина.

Ірина поділилася враженнями від Америки (фото: instagram.com/irinamonatik)

"Наші емігранти супер щасливі проживанням тут і кажуть ,приїжджаючи додому кидається в очі, що люди не посміхаються і дуже суворі. У кожного своє сприйняття реалії", - пофілософствувала дружина артиста.

Сам же співак прийшов у захват про те, що, нарешті, зміг втілити в життя задумане. Так, він мріяв зводити своїх хлопчиків в особливе місце - арт-квартал Wynwood, де тісно переплелися стріт-арт і сучасне мистецтво.

Модні райони Вінвуд Уоллс і дизайн Дистрікт представляють із себе справжні музеї Майамі по відкритим небом!

Цікаві малюки розглядали малюнки і графіті, а також із задоволенням позували на камеру.

"Так мріяв малим показати моє улюблене творче місце і нарешті це сталося! Нові блокноти вже списані новими ідеями! - по секрету повідомив артист. "Подорож тільки починається", - додав він.