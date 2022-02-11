"Сделаю счастливой себя": Ким Кардашьян дала интервью для Vogue

Кардашьян призналась, что за последние несколько лет у нее изменились жизненные приоритеты, поэтому она начала больше заботиться о собственном комфорте, а жизнь с супругом єто не предусматривала.

"Так долго я делала то, что делало других людей счастливыми. За последние два года я решила, сделать счастливой себя. И даже если это вызвало изменения и стало причиной моего развода, я думаю, важно быть честным с самим собой в отношении того, что действительно делает вас счастливым. Я выбрала себя.", - пояснила она.

"Я собираюсь хорошо питаться. Я собираюсь заниматься спортом. Я собираюсь получать больше удовольствия, проводить больше времени со своими детьми и людьми, которые делают меня счастливой. Я также собираюсь отложить свой телефон подальше", - делится Ким своими планами на будущее.

Ким рассказала, что понимает как травмирует детей их расставание с Уэстом. Однако несмотря на последние разногласия, звезда уверена, что у нее получится выстроить здоровые отношения с супругом ради совместного воспитания детей.

"Твой бывший может причинять тебе боль, ты можешь злиться на него, но перед детьми я всегда буду говорить: "Ваш папа лучший". Всегда будьте главной поддержкой для второго родителя, не смотря ни на что", - сообщила телезвезда.

Канье достаточно быстро отреагировал на интервью, выложив фотографии детей у себя в Instagram.

""Господи, воссоедини нашу семью обратно", - подписал свой пост рэпер.