"Зроблю щасливою себе": Кім Кардашьян дала інтерв'ю для Vogue

Кардашьян зізналася, що за останні кілька років у неї змінилися життєві пріоритети, тому вона почала більше піклуватися про власний комфорт, а життя з чоловіком це не передбачало.

"Так довго я робила те, що робило інших людей щасливими. За останні два роки я вирішила, зробити щасливою себе. І навіть якщо це викликало зміни і стало причиною мого розлучення, я думаю, важливо бути чесним з самим собою щодо того, що дійсно робить вас щасливим. Я вибрала себе.", - пояснила вона.

"Я збираюся добре харчуватися. Я збираюся займатися спортом. Я збираюся отримувати більше задоволення, проводити більше часу зі своїми дітьми і людьми, які роблять мене щасливою. Я також збираюся відкласти свій телефон подалі", - ділиться Кім своїми планами на майбутнє.

Кім розповіла, що розуміє як травмує дітей їх розставання з колищнім. Однак незважаючи на останні розбіжності, зірка впевнена, що у неї вийде вибудувати здорові стосунки з чоловіком заради спільного виховання дітей.

"Твій колишній може завдавати тобі біль, ти можеш злитися на нього, але перед дітьми я завжди буду говорити: "Ваш тато найкращий". Завжди будьте головною підтримкою для другого з батьків, не дивлячись ні на що", - повідомила телезірка.

Каньє досить швидко відреагував на інтерв'ю, виклавши фотографії дітей у себе в Instagram.

"Боже, возз'єднай нашу сім'ю знов", - підписав свій пост репер.