Семейная идиллия: Эшли Грэм показала редкие фото с мужем и подросшим сыном

Эшли Грэм продемонстрировала их милые семейные развлечения. Так, муж Эшли - Джастин Эрвин - запечатлен на теннисной площадке, на заднем дворе их дома. А сын пары Айзек бегает рядом, причем одетый в папину футболку. Как пояснила счастливая мамочка, это после купания в бассейне. К слову, перед этим Эшли продемонстрировала, что идет дождь. Но погода не стала препятствием для прогулки.

Муж и сын Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Свои фото Эшли в этот раз не выложила, оставаясь исключительно фотографом. Хотя обычно Грэм не против показать простые домашние образы. Как известно, модель мечтает, чтобы женщины могли свободно выражать себя и не бояться показаться кому-то недостаточно красивыми, даже без косметики или фотошопа.