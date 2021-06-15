Сімейна ідилія: Ешлі Грем показала рідкісні фото з чоловіком і сином

Ешлі Грем останнім часом так захопилася стильними образами, що практично перестала показувати сімейні фото.
Тому нові знімки в сторіз її блозі неймовірно порадували фанатів.
Ешлі Грем продемонструвала їх милі сімейні розваги. Так, чоловік Ешлі - Джастін Ервін - зображений на тенісному майданчику, на задньому дворі їхнього будинку. А син пари Айзек бігає поруч, причому одягнений в татову футболку. Як пояснила щаслива матуся, це після купання в басейні. До слова, перед цим Ешлі продемонструвала, що йде дощ. Але погода не стала перешкодою для прогулянки.
Свої фото Ешлі цього разу не виклала, залишаючись виключно фотографом. Хоча зазвичай Грем не проти показати прості домашні образи. Як відомо, модель мріє, щоб жінки могли вільно виражати себе і не боятися здатися комусь недостатньо красивими, навіть без косметики або фотошопу.
Нагадаємо, не так давно Ешлі показала, що білий відмінно пасує навіть для пишнотілих дівчат. Модель вибрала для виходу в світ світлий аутфіт і не прогадала.