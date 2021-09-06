Семейный кризис Поляковой, скандал вокруг Тины Кароль и другие громкие новости недели

Оля Полякова призналась в проблемах с мужем

Оля Полякова - одна из самых популярных украинских артисток, редко посвящает своих поклонников в подробности своих отношений с мужем. Но для YouTube-проекта "Взрослые девочки", который они создали совместно с Машей Ефросининой, она решила рассказать правду. Оказывается, сейчас пара переживает настоящий кризис.

Оля Полякова с мужем Вадимом и дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я с Вадиком все время раньше разговаривала, мы были лучшие друзья. Но в какой-то момент… Я осознала, что у меня на протяжении 15 лет брака не было ни разу кризиса в отношениях с ним, но сейчас нас штормит. И нас штормит тихо. Я осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросшие. Ты на это смотришь, и задаешься вопросом: и все? Это конец? Естественно, женщина не занятая идет и находит себе любовника, развлечения, еще чего-то. Женщина занятая где-то сублимирует", - разоткровенничалась 37-летняя певица.

Про словам Поляковой, раньше в их отношениях было много страстей, а сейчас все это ушло. На смену ярким событиях пришла тихая семейная жизнь. При это артистка отметила, что они ценят то, что есть: общие дети, цели, комфорт. И разводиться не собираются.

Тина Кароль попала в скандал

Популярное шоу "Танцы со звездами 2021" только стартовало, а уже дало повод для многих скандальных высказываний. Причем в скандал попала Тина Кароль, которая в этом сезоне к нему не имеет никакого отношения.

Иванна Онуфрийчук (фото: пресс-служба 1+1)

Так, главным сюрпризом для фанатов шоу стал тот факт, что легендарную пару ведущих Юрий Горбунов и Тина Кароль в этом году расформировали. Горбунов остался вести программу один, а ведущей "голд-рума" стала начинающая телеведущая и блогер Иванна Онуфрийчук, которая уже ранее появлялась на балконе в качестве ведущей.

Такое положение вещей не устроило поклонников проекта, и в сети разгорелся настоящий скандал. Фанаты пишут возмущенные комментарии под постами на странице "Танцев" с просьбой вернуть Тину. Они признаются певице в любви, а вот новый состав считают скучным и недостойным.

Напомним, судить "Танцы со звездами" будут в пятый раз Влад Яма, в четвертый - Екатерина Кухар. Также к ним присоединился известный танцор и первый украинский Холостяк Максим Чмерковский.

Ирина Билык рассказала правду о личной жизни

Ирина Билык решила откровенно рассказать своим фанатам, что у нее происходит в личной жизни. Она устроила для подписчиков "вопрос-ответ" в сети Instagram, и они смогли узнать все что пожелают. Так, Ирина Билык призналась, что очень устала от нестабильности в отношениях, но настроена певица весьма оптимистично. "Уверена, что мое время еще впереди", - отметила она.

Ирина Билык честно рассказала о любимых мужчинах (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Как известно, недавно певица развелась с мужем Асланом Ахмадовым. Финальной точкой в их отношениях стала пандемия коронавируса, когда Ирина осталась одна. Российский режиссер и фотограф не приезжал навестить жену и сына Табриза.

Также Ирина рассказала о своих бывших мужчинах: шоумене Дмитрии Коляденко и продюсере Юрии Никитине. С ними артистка осталась в хороших отношениях. Многие фанаты высказали мнение, что с Коляденко они были идеальной парой, и им стоило бы сойтись. Но Ирина отреагировала на это с юмором. Главный свой инсайт Билык также выдала: сейчас она считает, что важнее быть любимой, чем любить.