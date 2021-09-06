Сімейна криза Полякової, скандал навколо Тіни Кароль та інші гучні новини тижня

Оля Полякова зізналася в проблемах з чоловіком

Оля Полякова - одна з найпопулярніших українських артисток, рідко присвячує своїх шанувальників в подробиці своїх відносин з чоловіком. Але для YouTube-проекту "Дорослі дівчатка", який вони створили спільно з Машею Єфросиніною, вона вирішила розповісти правду. Виявляється, зараз пара переживає справжню кризу.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом і дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я з Вадиком весь час раніше розмовляла, ми були кращі друзі. Але в якийсь момент... Я усвідомила, що у мене протягом 15 років шлюбу не було жодного разу кризи у відносинах з ним, але зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і задаєшся питанням: і все? Це кінець? Природно, жінка не зайнята йде і знаходить собі коханця, розваги, ще чогось. Жінка зайнята десь сублімує", - розговорилася 37-річна співачка.

Про словами Полякової, раніше в їхніх стосунках було багато пристрастей, а зараз все це пішло. На зміну яскравим подіям прийшла тихе сімейне життя. При цьому артистка зазначила, що вони цінують те, що є: спільні діти, цілі, комфорт. І розлучатися не збираються.

Тіна Кароль потрапила в скандал

Популярне шоу "Танці з зірками 2021" тільки стартувало, а вже дало привід для багатьох скандальних висловлювань. Причому в скандал потрапила Тіна Кароль, яка в цьому сезоні до нього не має ніякого відношення.

Іванна Онуфрійчук (фото: прес-служба 1+1)

Так, головним сюрпризом для фанатів шоу став той факт, що легендарну пару ведучих Юрій Горбунов і Тіна Кароль цього року розформували. Горбунов залишився вести програму один, а ведучою "голд-руму" стала починаюча телеведуча і блогер Іванна Онуфрійчук, яка вже раніше з'являлася на балконі в якості ведучої.

Такий стан речей не влаштував шанувальників проекту, і в мережі розгорівся справжній скандал. Фанати пишуть обурені коментарі під постами на сторінці "Танців" з проханням повернути Тіну. Вони зізнаються співачці в любові, а ось новий склад вважають нудним і негідним.

Нагадаємо, судити "Танці з зірками" будуть в п'ятий раз Влад Яма, в четвертий - Катерина Кухар. Також до них приєднався відомий танцюрист і перший український Холостяк Максим Чмерковський.

Ірина Білик розповіла правду про особисте життя

Ірина Білик вирішила відверто розповісти своїм фанатам, що у неї відбувається в особистому житті. Вона влаштувала для послыдовувачыв "питання-відповідь" в мережі Instagram, і вони змогли дізнатися все що забажають. Так, Ірина Білик зізналася, що дуже втомилася від нестабільності у відносинах, але налаштована співачка вельми оптимістично. "Впевнена, що мій час ще попереду", - зазначила вона.

Ірина Білик чесно розповіла про коханих чоловіків (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Як відомо, нещодавно співачка розлучилася з чоловіком Асланом Ахмадовим. Фінальною точкою в їх відносинах стала пандемія коронавірусу, коли Ірина залишилася одна. Російський режисер і фотограф не приїжджав відвідати дружину і сина Табріза.

Також Ірина розповіла про своїх колишніх чоловіків: шоумена Дмитра Коляденка і продюсера Юрія Нікітіна. З ними артистка залишилася в хороших відносинах. Багато фанатів висловили думку, що з Коляденко вони були ідеальною парою, і їм варто було б зійтися. Але Ірина відреагувала на це з гумором. Головний свій інсайт Білик також видала: зараз вона вважає, що важливіше бути коханою, ніж любити.